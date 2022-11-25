İzmir'de etkinliğe çağrı: Emekçiler Çiğli İşçi Evi'nde yan yana geliyor

TKP Çiğli İşçi Evi'nde yapılacak "İşçiler yok ediliyor: Böyle Gitmez!" başlıklı etkinliğin konuşmacısı TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural olacak.
Etkinlikte Murat Sincer de bir müzik dinletisi gerçekleştirecek.
27 Kasım Pazar günü saat 14.00'te düzenlenecek etkinliğe sosyal medyadan yapılan çağrı şöyle:
"Yoksulluk sınırı altında asgari ücret, fazla mesai, mobbing, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden binlerce işçi...
Bu böyle gitmez! Patron düzenine karşı emekçiler Çiğli İşçi Evi'nde yan yana geliyor."
Yoksulluk sınırı altında asgari ücret, fazla mesai, mobbing, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden binlerce işçi...— İzmir TKP (@IzmirTkp) November 18, 2022
Bu böyle gitmez! Patron düzenine karşı emekçiler Çiğli İşçi Evi'nde yan yana geliyor.
🗓️27 Kasım Pazar 14.00
📌Çiğli İşçi Evi#Çiğli pic.twitter.com/L0khO2h0Nn