İzmir'de etkinliğe çağrı: Emekçiler Çiğli İşçi Evi'nde yan yana geliyor

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü, kentin önemli işçi havzalarından Çiğli'de bir etkinlik düzenliyor.

Haber Merkezi

TKP Çiğli İşçi Evi'nde yapılacak "İşçiler yok ediliyor: Böyle Gitmez!" başlıklı etkinliğin konuşmacısı TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural olacak.

Etkinlikte Murat Sincer de bir müzik dinletisi gerçekleştirecek.

27 Kasım Pazar günü saat 14.00'te düzenlenecek etkinliğe sosyal medyadan yapılan çağrı şöyle:

"Yoksulluk sınırı altında asgari ücret, fazla mesai, mobbing, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden binlerce işçi...

Bu böyle gitmez! Patron düzenine karşı emekçiler Çiğli İşçi Evi'nde yan yana geliyor."