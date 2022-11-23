İzmir'de etkili sağanak: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı yine su bastı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nce İzmir için yapılan "sarı" kodlu uyarının ardından şehir merkezinde yağan yağmur, öğle saatlerinde aniden etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Merkez ilçelerde metrekareye 20- 50 kilogram yağış beklenirken, merkeze uzak ilçelerde ise metrekareye 70 kilogram yağış beklendiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, şiddetli yağışın akşama kadar etkili olacağı yarın sabah saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Sağanakta önceki gün su baskınlarının yaşandığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ise yine su bastı. Küçük Demirhan İşhanı’ndaki çok sayıda işyerini de su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürürken, su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.