İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde Kader Değirmen (38) yaşadığı evde kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olayla ilgili yapılan çalışmanın ardından Değirmenci’yi öldürdüğü düşünülen eşi H.D. (55) takibe alındı. Şüpheli H.D.’nin bir kamyonetle kaçtığını belirleyen polis, şüphelinin Çamkule Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Kamyoneti durduran polis ekiplerinin yaptığı kimlik incelemesinde, şüphelinin kardeşi A.D.’nin kimliğini taşıdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.D., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

H.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. (İHA)