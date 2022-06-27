İzmir'de ekmeğe zam

İzmir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri kentteki ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre, en son yapılan artışla 1 Mart'ta 210 gram ekmek 3 TL'den satılıyordu. Komisyon üyeleri, 210 gram ekmeğin 4 TL olması için görüş verdi.

Öneri oy çokluğuyla talep kabul edilerek ekmeğe zam yapıldı. Komisyon kararı Ticaret Bakanlığı'na da görüş alınmak üzere gönderildi.