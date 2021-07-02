İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam geldi.
1 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 1 lira 80 kuruşa yükseldi.
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Patronların Ensesindeyiz
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Turgut Yıldız
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İzmir'de ekmeğe zam
İzmir’de ekmek fiyatına 30 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası 200 gram ekmek, 1,8 TL’den satılmaya başlanacak.
Haber Merkezi
İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam geldi.
1 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 1 lira 80 kuruşa yükseldi.