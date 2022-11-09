İzmir'de 'Cumhuriyet Kurulurken Emek ve Sol' sempozyumu

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) 30. kuruluş yılında İzmir’de 12-13 Kasım 2022 tarihleri arasında "Cumhuriyet Kurulurken Emek ve Sol" başlıklı bir sempozyumu gerçekleştirecek.
Sempozyum, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini emeğin, işçi hareketleri ve sol hareketlerin penceresinden eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlıyor. Cumhuriyet’in kuruluş sürecini tartışmaya açmayı hedefleyen sempozyumda sunulacak tebliğler, genel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden başlayarak 1950’li yıllara kadar uzanan bir süreci ele alacak. Bu geniş bağlamda değinilecek konulardan biri, önemli bir liman kenti olan ve etkinliğimize ev sahipliği yapacak İzmir olacak.
İki gün sürecek ve Fuar'daki İzmir Sanat'ta yapılacak sempozyumda sunulacak tebliğlerin derlenerek TÜSTAV – Sosyal Tarih Yayınları’ndan yayımlanması planlanıyor.
Sempozyumda sunulacak tebliğlerin şu sorulara yanıt araması hedefleniyor:
- Osmanlı İmparatorluğu’nda emek gücünün etnik ve dini olarak heterojen yapısı işçi hareketleri ve sol hareketler açısından ne tür sonuçlar doğurmuştur?
- Başta sosyalist ve komünist hareketler olmak üzere sol akımlar ile milliyetçilik arasındaki ilişkiler Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren nasıl şekillenmiştir?
- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin işçi hareketleri ve sol hareketler açısından sonuçları nelerdir?
- Bir liman kenti olarak İzmir’de kapitalist üretim ilişkileri hangi dinamikler bağlamında ortaya çıkmış ve yaygınlaşmış, bu süreç nasıl bir sosyo-ekonomik yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur?
- Millî Mücadele ne dereceye kadar ve nasıl bir toplumsal taban kazanabilmiştir? Bu bağlamda gayrimüslimlerin Millî Mücadele karşısındaki konumu nasıl tartışılabilir?
- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde milliyetçiliğin ve nüfusu homojenleştirmeye yönelik politikaların emek gücü ve işçi hareketleri açısından sonuçları nelerdir? Bu süreçte sol hareketler Türkleştirme politikaları karşısında nasıl tutum almıştır?