İzmir'de 'Cumhuriyet Kurulurken Emek ve Sol' sempozyumu

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) 30. kuruluş yılında İzmir’de 12-13 Kasım 2022 tarihleri arasında "Cumhuriyet Kurulurken Emek ve Sol" başlıklı bir sempozyumu gerçekleştirecek.

Sempozyum, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini emeğin, işçi hareketleri ve sol hareketlerin penceresinden eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlıyor. Cumhuriyet’in kuruluş sürecini tartışmaya açmayı hedefleyen sempozyumda sunulacak tebliğler, genel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden başlayarak 1950’li yıllara kadar uzanan bir süreci ele alacak. Bu geniş bağlamda değinilecek konulardan biri, önemli bir liman kenti olan ve etkinliğimize ev sahipliği yapacak İzmir olacak.

İki gün sürecek ve Fuar'daki İzmir Sanat'ta yapılacak sempozyumda sunulacak tebliğlerin derlenerek TÜSTAV – Sosyal Tarih Yayınları’ndan yayımlanması planlanıyor.

Sempozyumda sunulacak tebliğlerin şu sorulara yanıt araması hedefleniyor: