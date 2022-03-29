İzmir’de çocuk heykellerine üçüncü saldırı: Başlarını kırıp denize attı

İzmir’in Dikili ilçesindeki parkta bulunan çocuk heykellerine 3’üncü kez saldırıda bulunuldu. Adnan Menderes Caddesi’ndeki 75’inci Yıl Parkı’nda, 27 Mart gecesi yürüyüş yapanlar, çocuk heykellerine hasar verildiğini fark edip durumu Dikili Belediyesi’ne bildirdi.

Parktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen belediye ekipleri, bir kişinin yan yana dizili olan ve birbirinin omuzlarına dokunarak hizaya girmiş 4 çocuk temalı heykellerin baş kısımlarını tekme atarak kırdığını belirledi.

Görüntülerden, heykellerin başlarını kıran şüphelinin biraz uzaklaştıktan sonra dönüp aldığı heykel başlarını denize attığı da tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Heykellere yapılan saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü sosyal medyadan dile getiren Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz "Bu zararı veren kişi tespit edilip, hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Tüm hemşehrilerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. (İHA)