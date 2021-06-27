İzmir'de bir öğrenci yaşamını yitirdi: Sahte içki şüphesi

25 yaşındaki Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi Berna Özcan bu sabah kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının dün gece "ev yapımı içki" içtiği belirtiliyor.

Bornova, Erzene Mahallesi’ndeki evinde iki ev arkadaşıyla beraber "ev yapımı içki" içtikten sonra uyuyan Özcan, sabah saat 07.00 sularında bir anda fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine Berna Özcan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berna Özcan’ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Özcan’ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.