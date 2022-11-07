İzmir'de bir laboratuvarda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (BESTMER), dış ortam laboratuvarında deney yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Gaz sıkışmasının neden olduğu patlamada merkezin Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Eryaşar ve idari personel Bünyamin Çalışan yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Eryaşar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlandığı belirtildi.

Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar, yaptığı yazılı açıklamada, olayın merkezde yürütülen deneyler sırasında meydana geldiğini belirtti.

Kazada yaralanan Eryaşar ve Çalışan'ın tedavi altına alındığını aktaran Koçar, "Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz akademik ve idari personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Eryaşar'ın biyogaz konusunda çok sayıda önemli araştırma projesine imza attığı belirtildi. (AA)