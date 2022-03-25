İzmir'de bir asker 'silah kazası' sonucu yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de eğitim esnasında silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'le ilgili şu açıklamayı yaptı:

İzmir’de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.