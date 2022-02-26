İzmir'de belediyede bıçaklı saldırı: 2 tutuklama

24 Şubat günü saat 19.00 sıralarında İzmir'deki Menemen Belediyesi binası önüne gelen eski belediye çalışanı Ramazan E., akrabası olduğu öğrenilen D.E. ve H.E. mesai saatleri dışında belediye binasına girmek istedi.

Bir süredir cezaevinde olduğu öğrenilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ramazan E. güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen demir korkuluklardan atlayarak belediyenin bahçesine giren Ramazan E., belediyede görevli polis memuru ve güvenlik görevlisine elindeki bıçakla saldırdı. Görevli polis memuru şüpheliyi ayağına ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Ayağından yaralanan şüpheli, sağlık ekipleri tarafından Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından Ramazan E. ile akrabaları D.E. ve H.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edilirken, Ramazan E. ve D.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)