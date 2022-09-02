İzmir'de belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda bir tutuklama

31 Ağustos'ta İzmir Menemen Belediye Parkı'nda meydana gelen olaya göre, Menemen eski öğretmenevinin kendilerine verilmesini istediği iddia edilen iki saldırgan, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı sopayla darp etti.

Çakmak çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirleyen polis, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. tutuklanırken, T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)