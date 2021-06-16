İzmir'de avukata saldıran kişi tutuklandı

İzmir Bayraklı'da dün avukat E.O.B ile bir icra memuruna karşı gerçekleştirilen saldırının faili tutuklandı.

İzmir Barosu'nun meslektaşlarına gönderdiği mesajında "Baromuz üyesi bir meslektaşımıza ve icra memuruna karşı gerçekleştirilen saldırı sonrasında yakalanan fail savcılık tarafından tutuklama sorgusuna sevk edilmiş ve bugün yapılan sorgu sonucunda tutuklanmıştır. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırı karşısında sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Mesleğimizin ve cübbelerimizin yere düşmesine izin vermeyeceğiz" denildi.

Avukat E.O.B. ve bir icra memuru Bayraklı ilçesinde dün haciz işlemi için bulundukları işyerinin önünde saldırıya uğramıştı.

İşletmede bulunan kişiler tarafından yere yatırılan E.O.B., boynuna ayakla bastırılarak ve başına silah dayanarak ölümle tehdit edilmiş, o anların görüntüleri çevredekiler tarafından kayda alınmıştı.