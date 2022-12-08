İzmir'de aktarma merkezinde aylardır bitmeyen çevre düzenlemesine engelli yurttaşlardan tepki

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ertesinde İzmir'de engelli bir yurttaş çektiği görüntülere isyan etti.

Halkapınar Aktarma Merkezi'nin yaklaşık bir yıldır çevre düzenlenmediğini belirten engelli yurttaş, günlük yaşamda büyük zorluklar yaşadıklarını durumun derhal düzeltilmesini istedi.

Engelli yurttaş, "Ülkemizde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün anlamı önemi engelliler yararına olacak; yaşamını, erişilebilirliğini, ulaşılabilirliğini kolaylaştıracak herhangi bir ilerleme kaydedilemedi maalesef, her şey askıda kaldı. Kamuda çalışan engellilerin, özel sektörde çalışan engellilerin, işsiz engellilerin, evde bakıma muhtaç engellilerin, atanamayan engelli öğretmenlerin yıllardır sorunları bir türlü çözülemedi. Hala görme engelliler noterlerde şahitsiz işlem yapamıyor. Bedensel engelliler saatlerce otobüs duraklarında tekerlekli sandalyelerine uygun otobüs bekliyor ve hala kaldırımlara çıkmakta büyük zorluklar yaşıyor" dedi.

'Göz boyamaya değil, çözüm üretmeye çalışalım'

"Son yıllarda her bir kurumun başına 'engelsiz' konulmaya başlanarak 'engelsiz üniversite, engelsiz kent' isimlendirmelerle 'çok yeni atılımlar' yapılıyor görüntüsü verilmeye devam ediliyor. Bundan İzmir Büyük Şehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü de nasibini aldı" diyen yurttaş soL'a yaşadıklarını anlattı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün ismi 'ENGELSİZMİR Şube Müdürlüğü' olarak değiştirildi. Peki bütün engelli sorunları isim değişikliği ile bir çırpıda çözüldü mü tabi ki hayır. Bunun en açık örneklerinden biriside İzmir’in toplu taşımada en büyük aktarma merkezlerinden birisi olan Halkapınar Aktarma Merkezi'nin bir yıldır bitmeyen çevre düzenlemesi. Gidip yakından görebileceğiniz üzere engellisinden engelsizine her vatandaş için kabus haline gelmiş durumda. Şehrimizin birçok yerinden bu örnekleri çoğaltabiliriz. Sayın Soyer’e sesleniyorum bir isim değişikliğiyle bu sorunlar çözülemiyor maalesef, çözüm ancak fiili çalışmalarla, gözle görülür yeniliklerle ve bunların sağladığı memnuniyet geri dönüşleriyle mümkün olabilir. Lütfen göz boyamaya değil, çözüm üretmeye çalışalım."