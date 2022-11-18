İzmir'de 79 gün sonra yağmur: Ev ve işyerlerini su bastı

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yağışın en son 31 Ağustos'ta görüldüğü kent genelinde sağanak etkili oluyor.

Etkisini zaman zaman artıran yağışın neden olduğu rögar taşkınları sonucu bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerine müdahale ediliyor.

Öte yandan, yağışın etkisini artırdığı Seferihisar ilçesinde bir pazar yerinde su baskını yaşandı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle su tahliye edilirken esnaf temizlik çalışması yaptı. Çukura düşen bir otomobilin trafik polisi ve vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Kemeraltı Çarşısı'nda bazı sokaklar, giderlerin tıkanması nedeniyle su altında kaldı. Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda yaşanan taşkında bazı pasaj ve işyerlerine dolan su, esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Yağış nedeniyle Buca ve Bornova'da bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına ekipler müdahalede bulundu.

Su baskını yaşanan Buca Koop. Mahallesi'ndeki Akçakent Sitesi sakinlerinden İsmail Eğilmez, her yağmurda binalarının girişini su bastığını, bugün de bir anda bastıran sağanak sonucu bina girişi ve asansörlerin su altında kaldığını, insanların evlerinden çıkamadığını belirtti.

Pazartesi yeniden yağış bekleniyor

Kentte 24 saatte metrekareye ortalama 20-50 kilogram arası yağış düşmesi beklenirken özellikle Menderes, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde sağanağın etkisini artıracağı belirtildi.

Lodosla birlikte etkili olacak yağışın Cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi, Pazartesi itibarıyla bölgenin yeni yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

İzmir ve çevresinde 6 Kasım'da "iz halinde" yağmur görülmüş, miktar bırakacak ölçüde yağış tespit edilememişti. (AA)