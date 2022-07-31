İzmir’de 36 saatlik su kesintisi: Yurttaşlar su kuyruğunda

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili’de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor. Su sıkıntısı çeken yurttaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.

Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti. Altınova’da bulunan hatta elektrikle ilgili sorun yaşandığı, suyun mahalle mahalle sırayla yeniden verilmeye başlanacağı, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin yaşandığı öğrenildi. (İHA)