İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi

İzmir'deki tarihi eser operasyonunda milattan önce 9500 yılına tarihlenen insan tasvirli bir heykel ele geçirildi. Heykelin Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzerlik gösterdiği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mardin'den İzmir'e satış amacıyla tarihi eser getirileceğini tespit ettiği ifade edildi. Tarihi eser operasyonu kapsamında Prehistorik Döneme ait olduğu değerlendirilen ve milattan önce 9500'e tarihlenen, 70 santimetre yüksekliğinde, 30 santimetre genişliğinde, baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel ele geçirildi.

Heykel İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.