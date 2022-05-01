İzmir'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı

İzmir Konak'ta 1 Mayıs yürüyüşü için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmalar başladı.

1 Mayıs için toplanan çok sayıda siyasi parti, sendika, meslek örgütü Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek.

TKP'nin kortej hazırlıklarının tamamlanmasının ardından TKP Merkez Komite Üyesi Başar Özer, kürsüden konuşma yaptı. Özer'in konuşmasında şunları ifade etti:

"Bugün milyonlarca emekçi gerçek bir yaşam kavgası veriyor. Her geçen gün çok daha fazla insan bu düzende yaşamını sürdürebilme istenç ve enerjisini kaybediyor. Düzenin çarkları emekçilerin posasını çıkarırken patronların kasaları dolmaya devam ediyor. Piyasacı bu düzen yağma ve sömürüde sınır tanımıyor, doğal yaşamı tahrip ediyor, memleketin tüm kaynaklarını yağmalıyor.

Bu düzen bir soygun düzeni ve yaşadığımız şu günler düzen sahiplerinin arsızlığının arşa çıktığı günler. Böyle bir düzen kaçınılmaz olarak Türkiye’de milyonların, dünyada milyarların öfkesisini topluyor.

İşçi sınıfı güçlüdür. Saraylar yıkar saltanatlar devirir. Ne padişahlara boyun eğmiştir ne de sultanlara. Bugün iktidarın en büyük korkusu ise işçi sınıfının gücünün farkına varması ve bir araya gelmesidir. İşte bu güç, bugün ülkemizi aydınlığa kavuşturacak ve patronların saltanatına son verecek tek güçtür.

Türkiye Komünist Partisi tüm emekçileri;

Gücünü göstermeye, bu düzeni değiştirmeye çağırıyor! Örgütlenmeye, yan yana gelmeye, birbirine, haklarına, memlekete, insanlığa sahip çıkmaya çağırıyor! Bize yoksulluk ve esareti dayatan halk düşmanlarından bugünlerin hesabını sormaya çağırıyor! Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!"



Foto: @boran110