İzmir ve Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Yunusemre ilçesi ile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenlerle orman yangını çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Kemalpaşa'nın Vişneli köy mevkisindeki ormandaki yangın ise saat 15.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.