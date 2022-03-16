İzmir ve İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü: Uzmandan açıklama geldi

İstanbul ve İzmir'de bu sabah saatlerinde gökyüzü kızıla büründü. Instagram ve Twitter'da paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kızıllaşmanın Afrika'dan Avrupa'ya oradan da Türkiye'ye taşınan çöl tozlarıyla oluşma ihtimali olduğu belirtildi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, gökyüzünün neden kızıla büründüğüne ilişkin açıklama yaptı. Milliyet'ten Fazilet Şenol'a konuşan Şen, havanın rengini güneş ışınlarının havadaki hava molekülerini kırmasından dolayı meydana geldiğini söyledi. Şen, atmosferde daha büyük partiküller olduğunu, hava moleküllerinin yanında yerden karışan su buharı, sis gibi etkenlerden ötürü havanın kırmızı göründüğünü söyledi.

Şen şöyle konuştu:

"Havanın öyle görünmesinin nedeni sabah güneş ışınları yataydan geliyor, yataydan geldiği için uzun mesafeden yol alıyorlar. Dolayısıyla yere yakın tozların, hava moleküllerinin uzun dalga boylu radyasyonu kırmasından ötürü pembeye, kızıla yakın renk ortaya çıkıyor.

Hava molekülleri çok ufak. Güneş, hava moleküllerinin küçük parçacıklarını yani dalga boyunun mavi tarafını kırar, büyük partiküller yani hava kirleticileri ise kızıla yakın dalga boyunu kırar. Dolayısıyla hava kirleticisi atmosferde var ise hava böyle kahverengimsi veya kızıla yakın bir renk olur, duman hariç."