İzmir Valiliği'nden HDP'ye saldırıyla ilgili açıklama

HDP İzmir il binasına giren silahlı saldırgan parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdü.

İzmir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür.

Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönüyle araştırılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."