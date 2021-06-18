İzmir Valiliği'nden HDP binasına saldırıyla ilgili yeni açıklama

İzmir Valiliği, dün HDP İzmir İl Örgütü'ne düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgedeki kamera kayıtlarının silindiği ve saldırganın İzmir Valisi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu otelde kaldığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Valilik sözkonusu iddialarla ilgili "tümüyle gerçek dışı" dedi.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Olay olduğu andan itibaren tüm adlî olaylarda olduğu gibi yargı süreci başlamış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının kontrolünde, polis tüm delilleri toplamıştır. Kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır.

Ayrıca sanığın, valiliğimize ait bir otelde konakladığı veya müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır."