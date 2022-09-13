İzmir Valiliği'nden 'Avukat Spor Oyunları'na yasaklama

İzmir Barosu'nun ev sahipliğinde 17-24 Eylül arasında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında turnuvaların yer alacağı avukat spor oyunları, İzmir Valiliği'nce yasaklandı.

20'ye yakın şehirden çok sayıda kadın ve erkek avukat takımının katılacağı organizasyonun, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin yasaklandığı öğrenildi.

Avukat spor oyunları için İzmir Barosu, 10 ve 16 Ağustos 2022 tarihlerinde İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunmuştu. Başvuruda İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü sebebiyle çok sayıda il barosunun katılacağı, erkek ve kadın takımlarının yer alacağı, birden fazla branşta turnuvanın düzenlenmek istendiği bildirilmişti.

İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü 31 Ağustos 2022 tarihinde verdiği cevapta valilik tarafından başvuruya olumlu karar verildiğini İzmir Barosu yetkilerine bildirdi. Bunun üzerine 01 Eylül 2022 tarihinde İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İzmir Barosu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu temsilcileri bir araya gelerek organizasyon üzerine çalışmalar yürütmeye başladı.

Ardından 8 Eylül'de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri İzmir Barosu temsilcilerini telefonla arayarak valilik tarafından spor oyunlarının iptal edildiğini bildirdi. İzmir Barosu'nun iptal gerekçesini öğrenmek istemesi ve resmi bir açıklama beklemesine rağmen valilik tarafından bu kapsamda herhangi bir geri dönüş yapılmadığı bildirildi.