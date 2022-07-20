İzmir Tabip Odası: Maske zorunlu, hes kodu yeniden işlevsel hale getirilmeli'

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüce Ayhan, "Bireyler arası fiziksel mesafenin sağlanamadığı toplu taşım araçlarında, alışveriş merkezlerinde, kapalı pazaryerlerinde maske kullanımı özendirilmeli ve zorunlu hale getirilmelidir. HES kodu yeniden işlevsel hale getirilmeli ve toplu alanlara enfekte kişilerin girişi sınırlandırılmalıdır"açıklamasında bulundu.

ANKA'nın haberine göre İzmir Tabip Odası'nın, "Pandemi bitmedi sürüyor" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, Şubat ayı itibariyle tüm dünyada ve Türkiye'de sönümlenmeye başlayan pandeminin haziran ayı itibariyle tekrar yükselişe geçtiğini belirterek, "Hem toplumda yaklaşık yüzde 60'lık bir aşılama oranına ulaşılması hem de hastalığı geçirerek bağışıklık kazanan belli bir nüfusun varlığı toplumsal bağışıklığı ortaya çıkardı. Yoğun bakımlarda hastalar azaldı. Covid için ayrılmış servisler kapatıldı. Fakat haziran ayı itibariyle pandemide tekrar bir artış ortaya çıkmaya başladı. Bugün de bu yükselme trendi devam ediyor. Bu yüzden toplumu ve kamu yönetimini uyarmak istiyoruz" dedi.

'Olgu sayısındaki artış Covid-19 salgınının bitmediğinin başlıca göstergesidir'

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüce Ayhan ise pandeminin gelişim sürecine ve alınması gereken önlemlere ilişkin basın açıklamasını okudu. Ayhan, şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 6 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasındaki konuşmasında son iki haftada dünya genelinde Covid-19 olgularında yüzde 30 artış yaşandığına dikkat çekmiştir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı verileri haziran ortasında 11 bin dolayında olan Covid-19 olgu sayısının bir ay içerisinde on kattan fazla artarak 118 bine yaklaştığını göstermektedir. Hafta başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde olgu sayısında 40 kat artış olduğuna dikkat çekmiştir. Olgu sayısındaki artış Covid-19 salgınının bitmediğinin başlıca göstergesidir. Olguların çoğunda -şimdilik- ağır klinik tablolar görülmemesi kimseyi rehavete sokmamalıdır. Olgu sayısında patlama olması halinde hasta yığılmaları, yoğun bakım yatağı sıkıntıları gibi durumlarla karşılaşmak olasıdır."

'Maske kullanımı özendirilmeli ve zorunlu hale getirilmelidir'

Covid-19 virüsünün yeni varyantlarına ilişkin inceleme ve atık sulara yönelik analizlerin dikkatle yapılması gerektiğine işaret eden Ayhan, alınması zorunlu önlemleri ise şöyle sıraladı: