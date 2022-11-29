İzmir-Selanik gemi seferleri mart ayına kadar durduruldu

İzmir ile Yunanistan'ın Selanik şehri arasında 10 Ekim'de başlayan ropax (araç ve yolcu taşıyan gemi) seferleri, yolcu ve taşıma şirketlerinin düşük talebi nedeniyle 31 Mart'a kadar durduruldu.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Meclis Toplantısı'nda konuşan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Selanik ile İzmir arasında gemi seferi başlatan şirketin, seferleri durdurma kararı aldığını açıkladı.

Öztürk, konuya ilişkin "Çok kabul edilebilir bir şey değil. Neredeyse 8 senedir bu hatla ilgili çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin ihraç yüklerinin Avrupa'ya daha hızlı sokulması amaçlanıyordu. Durdurma kararının ana nedeni desteksizlik. Neden destek yok bunu anlamıyorum. Uluslararası kara taşımacılığı yapan firmaların bu hatta destek vermesi lazımdı" ifadelerini kullandı.

İki şehir arasında gemi seferlerini düzenleyen şirketin yetkilileri ise seferlerin kış aylarında yeterli talebi karşılamadığını ve 31 Mart'a kadar durdurulduğunu belirtti. Yetkililer, 3 Aralık Cumartesi günü İzmir'e gelecek geminin, 4 Aralık Pazar günü dönerek son seferi tamamlamış olacağını söyledi. (AA)