İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde atık su sızıntısı

Geçtiğimiz aylarda elektrik ve yemek sorunlarıyla gündeme gelen İzmir Şehir Hastanesi'nin şantiyesinde atık suların yemekhanenin hemen yanından dışarı aktığı ortaya çıktı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 2014 yılında temeli atılan, Türkerler Holding ve Gama Holding ortaklığı tarafından yapılan inşaatın şantiyede çalışan bir işçi dün akşam saatlerinde söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

ANKA'nın haberine göre, şantiyenin atık sularının dışarı aktığını gösteren videoda atık suların pis koku yaydığını belirten işçi, "Çok pis kokuyor. Biz, her gün bu kokuyu çekmek zorundayız. Yemekhane hemen 100 metre ileride. İşçiler burada yemek yiyor, yıkanıyor, temizleniyor ve yatıyor, kalkıyor. Yetkililerin buna acil bir çözüm bulması gerekiyor" diye konuştu.