İzmir Philip Morris fabrikasında işçilerin örgütlülük hakkına müdahale

Philip Morris’in İzmir Torbalı’daki fabrikasında çalışan işçilerin çalışma koşullarının zorluğu, son günlerde artarak devam ediyor.

Taşeron firma Euroserve’e bağlı çalışan işçiler, ağırlaşan iş baskısı ve çalışma koşullarını kabul etmeyerek sendikada örgütlenmeye başladı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, bir haftadan kısa zamanda Disk Gıda-İş sendikasında örgütlendiklerini, buna karşılık fabrika yönetiminin çeşitli bahanelerle sendikalı işçileri işten çıkardığını belirtti.

Örgütlü mücadeleye karar veren işçiler patronun işten çıkarmalarına karşı eylem yaparak karşılık verdi.

Geçtiğimiz yıllarda da şirketin onlarca işçiyi sendikalı olduğu için işten çıkardığını belirten işçiler, firmanın en kısa zamanda taleplerini kabul ederek toplu sözleşme yapmasını bekliyor.

📢İzmir Philip Morris fabrikasında işçilerin örgütlülük hakkını engelleyemeyeceksiniz!



👇🏼https://t.co/qQjzkamon2 pic.twitter.com/YiWR3Y06hv — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 31, 2022

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