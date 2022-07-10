İzmir Müftülüğü'ne 20 milyonluk yeni bina

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), İzmir İl Müftülüğü için kentin en işlek merkezlerinden Çankaya'da 10 katlı lüks bir yeni bina yaptırdı. 20 milyon 770 bin TL harcanan bina, 3,5 yılda tamamlandı.

İzmir'de 30 Ekim 2020 depremi sonrası yıkılan 100'den fazla okulun yenilenmediğine dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yeni müftülük binasıyla ilgili "Türkiye ekonomik kriz içerisinde iken böyle ihtişamlı bir binayı yapmak kimin aklı ise önce onu sorgulamak lazım. Binanın içerisine de ne kadar harcadınız henüz bilmiyoruz ama okulların durumu ne olacak? Camilerin durumları ne olacak? Yüce dinimiz İslam’da çok önemli bir noktadır. Müsriflikten, israftan uzak durmanız gerekir" dedi.

YİKOB, İzmir İl Müftülüğü'nün Konak Yenigün Mahallesi'nde bir binası olmasına karşın Konak merkez 855. Sokak’ta 10 katlı yeni bir bina inşa etti. İhalesi 27 Aralık 2018'de yapılan ve 25 Ocak 2019'da yapımına başlanan yeni müftülük binası, Özdemir İnşaat firması tarafından 20 milyon 770 bin TL maliyetle tamamlandı. Dış görünüşü ve mimarisiyle dikkat çeken binanın Kurban Bayramı sonrası açılmasının planlandığı belirtildi.