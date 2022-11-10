İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmenlere 'Teknofest' projesi yapma zorunluluğu

Bu yıl finalinin İzmir‘de yapılacağı bilinen Teknofest Festivali için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okul müdürlüklerine ve öğretmenlere proje sayısının artması yönünde baskı yapıyor.

Laboratuvarların, gerekli kaynak ve donanımın olmadığı okullarda öğretmenler “Her öğretmen beş proje hazırlayacak dayatması” ile karşılaşıyor.

Gönüllü ve gerekli destekle birlikte öğrencilerin de isteğiyle yapılması gereken projeler milli eğitim müdürlüğünün okul müdürlüklerine, onların da öğretmenlere baskısı neticesinde öğretmenler üzerinde büyük bir baskıya dönüşmüş durumda.

soL'a açıklamalarda bulunan bir öğretmen, görev yaptığı okulun Whatsapp grubuna gece yarılarına kadar mesajlar atılarak öğretmenlerin rahatsız edildiğini söyledi. Öğretmen, şöyle konuştu:

"Sosyal bilimler alanında 'Kutuplarda Yerleşim' konulu proje yapmamız istendi. 'Kutup bölgesinin paylaşımı konusunda Türkiye taraf olmalıdır' konusu bu. Okullarda çocuklarla bu emperyalist fikir çalışılsın istiyorlar"

Festivalin organizatörü T3 Vakfı TEKNOFEST’in organizatörü olan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın Yönetim Kurul üyelerinden bazıları şöyle: