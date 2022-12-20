İzmir merkezli 'FETÖ' operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ"nün TSK ve sivil yapılanmasında yer aldıkları ve "ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları" tespit edilen 5'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 6'sı Jandarma Genel Komutanlığına mensup 10'u muvazzaf 16 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 14 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı duyuruldu. (AA)