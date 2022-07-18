İzmir Menderes'te başkanvekili belli oldu

İzmir'de Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın belediye ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan başkanvekili seçildi.

Menderes Belediyesi bugün yapılan 15 CHP'li, 8 AKP'li ve 1 MHP'li üyenin oy kullandığı başkanvekilliği seçiminin ilk turunda CHP adayı Erkan Özkan 13 oy aldı. Adaylık için adı geçen ancak gösterilmeyen bir diğer CHP'li Mustafa Akın'a ise ilk turda 8 oy çıktı. İlk turda 3 oy ise geçersiz sayıldı.

AKP'lilerden aday olmayan CHP'ye oy

AKP'nin aday çıkarmadığı ilk turda Mustafa Akın'a atılan oylar, CHP grubunun tepkisini çekti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, aday olmadığı için Akın'a atılan oyların geçersiz sayılmasını istedi. Mustafa Akın ise AKP grubuna dönerek "Mustafa Akın yazdığınız için teşekkür ederim ama ben aday değilim" dedi.

İlk turda başkanvekili seçilemedi. 3'te 2 çoğunluğu alan adayın başkanvekili olacağı ikinci turda ise Erkan Özkan'a 14, Mustafa Akın'a ise 8 oy çıktı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun oyunu alacak adayın kazanacağı üçüncü turda CHP'li Erkan Özkan 15 oyla başkanvekili seçildi. (ANKA)