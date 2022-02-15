İzmir Konak'ta kesilmek üzere olan katır ve eşekler kurtarıldı

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kaçak kesim yapılan bir adrese baskın düzenledi. Baskında, 10’u katır ve 3’ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarıldı.

Konak Belediyesi, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi (HAYDİ) ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İşçiler Caddesi’ndeki eski un fabrikası civarında kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında, tek toynaklı hayvanların kesildiği tespit edilirken olay yerinde bağlı halde bulunan 10 katır ve 3 eşek kurtarılarak korumaya alındı. Katledilen tek toynaklı altı hayvana ait deri ve uzuvlar ise Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden alınarak imha edildi. Kaçak kesim yapan üç kişi ise suçüstü yakalandı.

Kaçak kesim yaparken yakalanan üç kişinin, kesimini yaptıkları hayvanların kendilerine ait olduğunu, bağlı halde bulunan hayvanların ise kendilerine ait olmadığını söyledikleri öne sürdü. Suçüstü yakalanan üç kişi hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Hayvanları katleden şahısların ağır para cezası alması beklenirken kaçak kesim yapılan alanda bağlı olarak bulunan katır ve eşekler Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na teslim edildi. (ANKA)