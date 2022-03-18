İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İzmir genelinde öğleden sonra başlayan rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Mart akşamı etkisini kaybedeceği belirtilirken, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hatırlatıldı.

İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısı ile Akdeniz Bölgesi genelinde kuzey yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde (60-80 km/saat) fırtınanın eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğusunda da aralıklarla kar yağışının kuvvetli olacağı ifade edildi.