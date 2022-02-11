İzmir Emniyet Müdürü: Konak'taki Atatürk Kültür Merkezi'ne taşınmayacağız

İzmir'in Konak ilçesinde faaliyet gösteren, şehrin en değerli noktalarından birinde bulunan Ege Üniversitesi'ne ait Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), depremde binası zarar gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edileceği haberleri tepki çekmişti.

Başta sanatçılar olmak üzere, akademisyenler, siyasetçiler, Mimarlar Odası ile AKM'nin mimarı İnal Göral binanın başka bir amaçla kullanılmasının doğru olmayacağını, hem fiziksel hem de güvenlik açısından sorun yaşanacağını söylemişti.

9 Eylül Gazetesi'den Murat Ervin'e konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, proje çizimleri tamamlanan yeni müdürlük binasının Alsancak’taki eski Sümerbank arazisinde inşa edileceğini ve buranın kampüs tarzında yapılıp, dağınık bulunan tüm birimleri bir merkezde toplayacağını açıkladı. AKM'ye geçici olarak bile taşınılmayacağını vurgulayan Şahne, “Müdürlük binamız için şimdi yeni bir yer tespit ettik. Çankaya'da halen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet veren binaya taşınacağız. Mart ayına kadar içeride gerekli tadilatları tamamlayıp, Mart sonuna doğru oraya geçmeyi planlıyoruz. Halen hizmet verdiğimiz alandaki bina ise depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak ve böylece Konak Meydanı daha ferah bile hale gelecek." dedi.