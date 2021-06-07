İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde çevrimiçi sınav kararı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrenciler yönetimin bahar dönemi sonu sınavlarını yüz yüze yapma kararı alacağı söylentileri üzerine şehir dışından gelecek öğrencilerin barınma sorunlarına dikkat çekerek imza kampanyası başlatmıştı.

Üniversite yönetimi sınavların çevrimiçi yapılacağını duyurdu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Murat Aşkar tarafından yapılan açıklamada "Üniversitemiz Senatosu, COVID-19 Pandemisi tedbirleri kapsamında, Yükseköğretim Kurulu’nun sınavlarda şeffaflık, denetlenebilirlik ve güvenlik ilkelerini de göz önüne alarak, 2020-2021 öğretim yılı Bahar Dönemi ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerinin dönem sonu sınavlarının (Tıp Fakültesi için 27-30 Temmuz 2021, diğer öğrenciler için 1-14 Temmuz 2021) ve Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavı’nın (2-3-4 Ağustos 2021) çevrimiçi olarak ve dersin niteliğine göre yazılı, sözlü veya yazılı/sözlü yapılmasına karar vermiştir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün yüz yüze yapılan uygulama derslerinin dönem sonu sınavları için bilgi ilgili Müdürlük tarafından verilecektir" denildi.