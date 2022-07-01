İzmir depreminin ardından 20 ay geçti: 'Sırtımız sıvazlandı ama bir adım yol ilerleyemedik'

117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020 tarihli İzmir depreminin ardından 80 bine yakın ailenin evsiz kaldığını belirten İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, aradan geçen 20 aylık sürede kredi konusunda adım atılmadığını belirtti. Özkan, “En çok sırtımız sıvazlandı. Sıvazlandık, sıvazlandık gönderildik. Ama maalesef hiçbir şekilde bir adım yol ilerleyemedik” dedi.

'Kentsel dönüşümcü değil, depremzedeyiz'

Binaların yeniden yapımının finansmanı konusunda devletten kredi desteği talep ettiklerini belirten Özkan, depremden günümüze kadarki süreçte inşaat maliyetlerinin arttığını vurguladı. Özkan konuya dair şöyle konuştu:

"Sıfır faizli 2 yıl geri ödemesiz, 20 yıllık kredi olmazsa bizim binaları yapma şansımız yok. Bunu böyle bilmeli devletimiz. Hep söylüyoruz. Kentsel dönüşümcü değiliz, depremzedeyiz biz. 1999 yılında çıkartılmış deprem vergisini ödemiş, ironik olarak da 20 aydır depremzede olmamıza rağmen bu vergiyi ödeyen insanlarız. Ancak kredi istediğimiz zaman da depremzede olarak değil de kentsel dönüşümcü olarak görülen insanlarız.

Krediyi ilk istediğimizde 300 bin lira civarındaydı 100 metrekarelik konutların maliyeti. Yüzde 236 civarında artmış inşaat maliyetleri. Bunlar devletin açıkladığı maliyetler. Şimdi 800 binden başlıyor 100 metrekarelik bir konutun inşası. Bizim istediğimiz 400 bin liraydı. İstediğimiz 600 binin üzerinde, sıfır faiz ve 20 yıl ödemeli kredi. Faiz oranını düşürüp ödeme planımızı uzun vadeye yaymazsak mümkün değil bu işin içinden çıkamayız. Devlet bankalarımızın kentsel dönüşüm kredisi 1.29'dur. Gidersiniz, istersiniz vermezler. Devlet bankası kentsel dönüşüm kredisi vermiyor. Biz bunu anlatamıyoruz."

'Siyasetçilerimiz büyümüştür belki bizim üzerimizden'

İktidara tepki gösteren Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz hep 'siyaset üstüyüz' dedik. 20 aydır bizim üstümüzden herkes siyaset yaptı. Biz kendimiz olduğumuz yerde kaldık. Siyasetçilerimiz büyümüştür belki bizim üzerimizden. Biz bir arpa boyu kadar yol alamadık. En çok sırtımız sıvazlandı. En sevdiğimiz bölgemiz sırtımız. Sıvazlandık, sıvazlandık gönderildik ama maalesef hiçbir şekilde bir adım yol ilerleyemedik.

79 bin 272 adet bağımsız bölüm arızalı. Ağır, orta ve az hasarlı. Bunun içinden 3 bin tane ağır hasarlı için rezerv alanda yapılan konutlar var. 1700 tane proje alanı geliştirilerek yapılan konutlar haricinde devletimizin herhangi yaptığı bir şey yok. Biz serzenişte bulunuyoruz. Elazığ depreminde can kaybı buradakinin yarısı kadarken, hasar durumu bu kadar yokken 24 bin konut yapıldı. Burada 5 bin konut yapıldı. Biz buradan üzüntülüyüz, devletimize kırgınız." (ANKA)