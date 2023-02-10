İzmir depreminde 'aynısı burada olursa, hakkımızı arayın' yazmıştı, yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta yaşayan 'Şeyma' isimli genç kızın İzmir ve Elazığ depremlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre 30 Ekim 2020'de İzmir'de gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ve İzmir'deki depreme, "Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın" sözleriyle tepki gösteren Şeyma depremde hayatını kaybetti.

'Bu duvarı kim yaptı kim?'

Şeyma'nın 2022 yılı Haziran ayında yaptığı paylaşımda ise evinin duvarından bahsederek "Bu duvarı ki yaptı? Evde hapşumsam yukardan çok yaşa diyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi.