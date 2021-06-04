İzmir Çınartepe'de yol çilesi bitmiyor

İzmir’de Konak Belediyesi’ne bağlı Çınartepe Mahallesi’inde iki ayı aşkın süredir devam eden yol çalışmaları mahalle halkını canından bezdirdi. Çalışmaların bir türlü bitmemesinden yakınan ve sokakların eskisinden daha kötü bir hale geldiğini söyleyen mahalleliler soL'a konuştu.

Mahalleli yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Belediyenin sözde onardığı yerleri elbirliğiyle tekrar düzelttik'

Güven Zöngür: İnşaat işçisiyim, uzun yıllardır bu mahallede yaşıyorum. Bu bölgedeki her yol çalışması bizim için bir eziyete dönüşüyor. Onarımı yapılan yerler birkaç gün içinde eski haline dönüyor, su boruları sürekli patlıyor, sularımız kesiliyor. Sokaklarımız pislik içinde. Biz iyi bir hizmet alamıyoruz ama yine de bu hizmetlerin parasını ödüyoruz. Hani vergilerimiz bize yol, su olarak geri dönecekti, nerede sosyal belediyecilik? Hem vergi veriyoruz, hem de yapılan hizmetlerin parasını tekrardan, zorla ödüyoruz. Bugün yapılan çalışma o kadar özensiz ki; belediyenin sözde onardığı yerleri ben başta olmak üzere bütün mahalleli olarak elbirliğiyle tekrardan düzelttik.

Şahsi fikrim buraya gösterilen özensizlik, kentsel dönüşüm projesiyle paralel olarak uygulanıyor. Gültepe’yi zenginlere peşkeş çekmek isteyen belediye yönetimi, insanları bezdirmek için bilinçli olarak özensiz iş yapıyor. Resmen bir bıktırma politikası izliyor. Denetim mekanizması hiç yok. CHP Gültepe’yi sadece oy deposu olarak görüyor. Halk umurunda bile değil. Kentsel Dönüşüm projesiyle birlikte buranın halkı tamamen gözden çıkarılmış durumda.

'Kentsel dönüşüm yalanları söylüyorlar'

Yaşar: Bizler sahipsiz bir işçi kitlesiyiz. Aylardır bu eziyeti çekiyoruz. Denetim sıfır. Yollarımız sürekli kazılıyor, her yer toz içinde kalıyor ve birileri de ceplerini dolduruyor. Şimdi de kentsel dönüşüm yalanları söylüyorlar. Fakat bize hiç danışmadılar, bizim fikrimizi sormadılar. Bir sabah uyandığımızda ‘’kentsel dönüşüm geldi’’ dediler. Mevcut Belediye’ye zerre kadar güvenmiyoruz. Bir sokağı bile onarırken bizi canımızdan bezdiren belediye, kentsel dönüşümde bizi yerimizden yurdumuzdan eder.

'Çalışma teknik olarak da hatalı'

Levent: Çınartepe’nin ilk sakinlerindenim. Bu bölgedeki çalışmalar son derece özensiz ve plansız ilerliyor. Eski bir İZSU çalışanı olarak konuşuyorum çalışmalar sırasında metraja kesinlikle uyulmamıştır ve beton atılırken kullanılan kum baypas kumudur. Bu yönüyle yapılan çalışma aynı zamanda teknik olarak da hatalı ve yanlıştır. Buradaki özensizlik kentsel dönüşümle de ilgilidir. Bütün belediye başkanları yıllar boyu Gültepe’ye vaatlerde bulundular, kentsel dönüşümden söz ettiler ama yapamazlar neye göre kentsel dönüşüm asla uygulayamazlar.

'Kim neylesin Gültepe'nin yoksulunu...'

Murat Çakıcı: Bu mahallede doğdum, büyüdüm. Bu rezaletin, boşvermişliğin tek bir sebebi var. O da bizim yoksul insanlar olmamızdır. Kim ne eylesin Gültepe’nin yoksulunu, Alsancak'ın, Kordon boyunun zenginleri dururken. Herkesin gördüğü, zengin bölgelerine daha istemeden hizmet için koşuyorlar. Fakat herkesin görmezden geldiği emekçi semtlerine kafalarını çevirip bakmazlar. bizim sesimizi kimse duymaz, ilgilenmez. Ne pazar yerimiz var ne çocuklarımız için güvenli bir oyun alanı. Can güvenliğimiz bile tehlikede.

Sürekli reklam yapıyorlar. Neymiş, İzmir’in sokaklarını baştan aşağıya yeniliyorlarmış! Gelsinler de görsünler. Gözümüzün içine baka baka fütursuzca iş yapıyorlar. Resmen bizim cebimizden paramızı çalıyorlar. Yani bize diyorlar ki; ‘'sen buna müstahaksın". Böyle olunca da yoksulun ensesine inen tokat her zaman katmerli oluyor. Şimdi ne farkı kaldı CHP‘nin AKP’den? Zihniyet aynı zihniyet. Ben bu çileyi çekmek zorunda değilim ki, şikayet etmek zorunda değilim ki. Belediyenin kendisinin gelip denetlemesi lazım. Kafalarını Alsancak’tan Kordon’dan kaldırıp bir de tepelere baksınlar. Oraları İzmir’in vitrini, buraları ise İzmir’in gerçeği. Bizim halimizi görsünler. Zaten ekonomi berbat. İnsanları isyan noktasına getirmesinler.