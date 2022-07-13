İzmir-Çeşme otoyolu yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı

İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.

Yangın RES'lerin etrafını sardı

Öte yandan yangın, Rüzgar Enerji Santralleri (RES)’ninde etrafını sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, İzmir-Çeşme otoyoluna kadar ilerledi. Bu nedenle, İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

Alaçatı yangını kontrol altına alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Alaçatı'daki yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Soyer, “Urla – Alaçatı arasında makilik alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgemizde şiddetli rüzgar yangın tehlikesini arttırıyor. Lütfen çok dikkatli olalım” açıklamasında bulundu.

Çeşme'deki yangın rüzgar nedeniyle büyüdü

Soyer, “Çeşme Otoyolu’nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerine takviye olarak buraya yönlendirdik” dedi.

Yangının sebebi belli oldu

Öte yandan edinilen bilgiye göre yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.