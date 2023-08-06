İzmir Büyükşehir'den büyük hizmet! Tarkan konserinin 'ekonomik etki analizi' açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında yaklaşık 11 ay önce gerçekleştirilen Tarkan konserini 'andı'. Soyer, konserin İzmir'e katkısının 100 milyon lira olduğunu öne sürdü.

Tarkan konseri ile şehrin ekonomisine 100 milyon lira katkı sağlandığını iddia eden Soyer, yurttaşların para harcamasını 'şehrin ekonomisine katkı' olarak değerlendirdi.

İzmir'de son günlerde yaşanan grev, iş bırakma, toplu ulaşıma zam gibi gündemlerin ardından konsere ilişkin söz konusu verilerin neredeyse bir yıl sonra, tam da Soyer'e yönelik tepkiler büyürken paylaşılmış olması ise dikkat çekti.

Bugün maziye dönmüş...

Soyer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün maziye döndüm. 9 Eylül’ün 100. Yılında Tarkan’ı misafir etmiştik. Olağanüstü, muhteşem bir buluşmaydı. Sonra yaptırdığımız 'Ekonomik Etki Analizi'; konserin, İzmir ekonomisine de ciddi bir katkı yarattığını gösterdi. Bir kez daha teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Soyer'in paylaşımında yer verdiği "Tarkan 100. yıl konserinin kent ekonomimize katkıları" başlıklı görselde ise "Ulaşım, yeme-içme, perakende, konaklama ve diğer sektörlerin kazançları toplamı İzmir'e 100 milyon TL gelir getirerek ekonomimize nefes aldırdı" iddiası öne sürüldü.

11 ay sonra ortaya çıkan veriler ne diyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yayımlanan "Tarkan konserinin İzmir’e katkısı 100 milyon lira" başlığıyla yayımlanan haberde, "Konsere katılım ve konserin kent ölçeğinde yarattığı ekonomik etkiyi ölçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı araştırma, Kordon bölgesindeki kutlamaların şehrin tarihsel merkezindeki ekonomik faaliyetlere büyük bir katkı sağladığını ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

Konserin, İzmir ekonomisine etkisini hesapladığını öne süren araştırmanın; ulaşım, yeme/içme, perakende ve konaklama olmak üzere dört farklı kategorideki ekonomik faaliyetlere odaklandığı belirtildi.

Haberde, dört farklı kategorinin oluşturduğu ekonomik etkiye ilişkin şu veriler paylaşıldı:

Ulaşım: 2 milyon 605 bin TL

Yeme-içme: 16,4 milyon TL

Perakende: 3,3 milyon TL

Konaklama: 47,2 milyon TL ile 57,7 milyon TL

Haberin devamında ise şöyle denildi:

"Bu dört kategori üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 9 Eylül 2022 tarihindeki etkinliklerin İzmir’de yaratmış olduğu ekonomik etkinin TÜİK enflasyon verilerine göre 70 milyon 236 bin TL ile 80 milyon 728 bin TL arasında olduğu hesaplanıyor. Tarkan konserinin diğer sektörler üzerinde yarattığı pozitif etkiler de dikkate alındığında, konserin toplam ekonomik etkisinin 100 milyon TL seviyesinde olduğu değerlendiriliyor."

Babacan'ın himayesinde devreye giren kampanyayı anımsattı

Soyer, yurttaşların harcadığı parayı 'şehrin ekonomisine katkı' olarak değerlendirdi.

Söz konusu değerlendirme, üretim ve yatırım olmadan sadece yurttaşların kendi ceplerinden harcadığı para ile şehrin ekonomisine nasıl katkı sağlanabileceğine dair soruyu akılara getirdi.

Soyer'in değerlendirmesi; 2009 yılında TOBB’un “Kriz varsa çare de var” kampanyasının ardından Türkiye Reklam Konseyi'nin başlattığı ve dönemin AKP'li Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın himayesinde devreye girmiş olan “Alın verin, ekonomiye can verin” kampanyasını anımsattı.

11 ay sonra veri paylaşımı: İmaj tazeleme mi?

İzmir'de son günlerde yaşanan grev, iş bırakma, toplu ulaşıma zam gibi gündemlerin ardından söz konusu verilerin konserden neredeyse bir yıl sonra paylaşılması da dikkat çekti.

İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından metro ve tramvay işçileri 31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında greve çıkmıştı.

Greve ilişkin açıklamada bulunan Soyer, "Bizim en düşük maaş teklifimiz 22 bin lira, ancak işçiler 33 bin talep etti" ifadelerini kullanırken işçilerin bu rakamlardan haberinin dahi olmadığı ortaya çıkmıştı.

Metro ve tramvay işçilerinin grevinin ikinci gününde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman ve İz Enerji şirketlerinde çalışan işçiler de geriye dönük altı aylık haklarını alma talebi ile iş bırakmıştı.

Yüzlerce işçinin mücadelesi devam ederken CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) yapılan öneri ile birlikte toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam yapılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konsere ilişkin verileri 11 ay sonra paylaşması söz konusu açıklamanın Soyer'in 'imaj tazeleme' çalışması olup olmadığına dair soruları gündeme getirdi.