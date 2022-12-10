İzmir Büyükpark'ta emekçiler ekonomi çözüm belgesi için buluştu

İzmir'in Bornova ilçesi Büyükpark semtinden emekçiler, TKP'nin yakın zamanda düzenli olarak çıkarttığı ülkenin sorunları için çözüm belgelerinden ekonomi başlığını tartışmak için bir araya geldi.

İzmir Büyükpark'ta TKP Bornova İlçe Bürosu'nda bugün saat 19.00'te gerçekleşen etkinlikte TKP merkez komite üyesi Serap Emir, TKP'nin Ekonomi Çözüm Belgesi'ni yurttaşlarla paylaştı.

TKP Merkez Komitesi adına etkinliğe başlayan Serap Emir, kapitalizmin dünyaya artık hiçbir şey vaadetmediği bir dönemde TKP'nin çözüm belgelerinin bu düzene bir alternatif olduğunun altını çizerken, TKP'nin gündeminin emekçi halkın cebelleştiği yoksulluk olduğundan bahsetti.

TKP'nin ülkenin tüm sorunlarının çözülmesine aday olduğunu belirten Emir, bu çözüm belgelerinin uzmanlarca hazırlandığını ve iktidarı hedefleyen bir partinin çıkışı olduğunu belirtti.

Ülkedeki eşitsizliğin ana kaynağının, ülke kaynaklarının halktan çalınması ve kamu varlıklarının özelleştirilmesi olduğunu hatırlatan Emir, TKP'nin çözümünün sermaye sınıfının halktan çaldığı varlıklara emekçiler adına el konması, yani devletleştirilmesi olduğunu belirtti.

Günümüzdeki ekonomik sorunların yıllardır süregelen özelleştirme politikalarının ve neoliberalizmin neden olduğunu belirten Emir, bunun tek çözümünün radikal bir değişiklikle mümkün olduğunu belirtti. Reform paketleri ve kısmi devletleştirme gibi utangaç politikaların sermayenin yarattığı problemleri çözemeyeceğini, ana muhalefetin sermaye sınıfı ile olan uzlaşmacı yaklaşımı nedeniyle kısmi devletleştirmelerin ekonomik sorunları çözemeyeceğinin altını çizdi.

Emir, muhalefetin çözüm paketlerinde halkın kira, sağlık, konut sorunları gibi ana problemlerine yanıt veremediğini, aksine CHP'nin asıl gayesinin ülkeyi AKP'nin ilk yıllarına götürmek istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun filmi geri sararak Türkiye'yi 2002'li yıllara götürme planından kimsenin heyecanlanmadığını belirten Emir, halkın eğitim, sağlık, barınma gibi ana sorunlarının merkezi planlamayla çözülebileceğini belirtti.

Etkinliğin devamında TKP'nin ülkenin diğer sorunlarına dair olan yaklaşımını ve çözümlerini emekçilerle paylaşan Emir, katılımcıların sorularını cevapladı. Katılımcıların katkılarının ardından sona eren etkinlikte, emekçileri memlekete sahip çıkmak için TKP'de örgütlenmeye davet edildi.