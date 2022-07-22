İzmir Buca'da yangın!

İzmir Buca'da bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Merkeze yakın bölgede çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.

soL - İzmir

İzmir Buca'da bu sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.