İzmir Buca'da bu sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.
İzmir Konak'ta yangın!https://t.co/EpY6t6UK3k pic.twitter.com/2oCqTfFvUv— soL Haber (@solhaberportali) July 22, 2022
Patronların Ensesindeyiz
soL - İstanbul
İzmir Buca'da yangın!
İzmir Buca'da bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Merkeze yakın bölgede çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.
soL - İzmir
İzmir Buca'da bu sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.
İzmir Konak'ta yangın!https://t.co/EpY6t6UK3k pic.twitter.com/2oCqTfFvUv— soL Haber (@solhaberportali) July 22, 2022