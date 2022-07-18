İzmir Barosu'ndan şikayet dilekçesi: 'Yüzlerce köpeğin öldürüldüğü...'

İzmir'de bulunan Bayındır Belediyesi Bakımevi'ne alınan yüzlerce köpeğin öldürülüp gömüldüğüne dair İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'na ihbarda bulunulmuş ve Baronun talebi üzerine harekete geçen Bayındır Başsavcılığı konuya dair inceleme başlatmıştı.

Konuya dair açıklamada bulunan İzmir Barosu, Bayındır Belediyesi Bakımevi'ne alınan yüzlerce köpeğin ilaç verilerek katledildiğini belirtti. Açıklamada, Bayındır Belediyesi Bakımevi'ndeki köpeklerin katledilmesiyle ilgili yarın (19 Temmuz) 12:30'da Bayındır Adliyesi önünde buluşulacağı duyuruldu.

Baro tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayındır Belediyesi Bakımevi'ne alınan yüzlerce köpeğin ilaç enjekte edilmek suretiyle sistematik olarak öldürüldüğü ve Bayındır İlçesi, Turan Mahallesi'nde gömüldüğüne ilişkin Baromuzca verilen şikayet dilekçesinde gösterilen deliller tam olarak toplanmamış olup soruşturma yüzeysel olarak sürdürülmektedir.

Etkin ve yeterli bir soruşturma ile delillerin karartılmasının önüne geçilmesini temin amacıyla tüm hak savunucuları ve hayvanseverler olarak yapacağımız basın açıklamasına katılımınızı dileriz."