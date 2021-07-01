İzmir Barosu'na 'Ali Erbaş' soruşturması

Adalet Bakanlığı, İzmir Barosu başkan ve yöneticilerine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ayrımcı sözlerine tepki gösterdikleri için soruşturma açılmasını onayladı.

İzmir Barosu soruşturma açılmasına "Vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada "Üstünde başkanı olduğu kurumun resmi cübbesiyle 'keşke Yunan galip gelseydi' diyenleri ziyaret ederek bunu 10 Kasım'da basına servis eden; elinde tuttuğu kılıçla okuduğu hutbede Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyan; 21. yüzyılda nikahsız hayatı suç ve hastalık sebebi görüp LGBTİ+ olmayı nesli çürütmekle bir tutan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ayrımcı ifadelerine karşı yaptığımız 25.04.2020 tarihli açıklama için İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ile on yönetim kurulu üyesine soruşturma açılmış, bu soruşturma için Adalet Bakanlığı tarafından izin verildiği Baro Başkanlığımıza bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her geçen gün daha da su yüzüne çıkan mafya siyaset ilişkilerine, yolsuzluk ve usulsüzlüklere dair hiçbir ses çıkaramayan savcıların, hukuku siyasetin esiri haline getirmiş Adalet Bakanlığı'nın, konu evrensel hukuku ve Cumhuriyet değerlerini korumaktan başka gayesi olmayan İzmir Barosu yöneticileri olunca takındığı tavır, ülkemiz hukukunun düştüğü içler acısı halin açık göstergesidir.

İzmir Barosu’nun sesini soruşturmalarla, yargılamalarla, cezalarla kısamayacaksınız.

Adınızın önünde yer alan 'Adalet' ifadesinin hilafında yaptığınız her işlem, görevinizi ihmal edip kötüye kullandığınız her hukuki muamele, tarih boyunca bir utanç vesikası olarak sizi takip edecektir.

Ülkemizin en büyük ihtiyacı halini alan adalet ve hukuk devleti için yılmaz bir kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Nisan 2020 tarihli cuma hutbesinde "İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan, gayrimeşru ve nikahsız hayatın, İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" demişti.

Erbaş'ın bu sözlerinin ardından İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Nefret söylemleri, temelinde insan hak ve özgürlükleri ile tarihsel kazanımları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Asıl mücadele edilmesi gereken bu ayrımcı ve nefret dolu anlayıştır. Nefret söylemlerine karşı yaptırımlar getirmek ve bu ifadelerin engellenmesinin gereklidir. Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ırka, renge ve kökene dayalı ayrımcılık kadar ciddi bir sorundur. Dünyanın ırk ayrımcılığı konusundaki utanç verici deneyimleri, tarihsel bağlam ile birlikte düşünüldüğünde bu tespitin ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Ne yazık ki ülkemizdeki benzer nefret söylemleri bununla sınırlı değildir. Bu açıklamaların yeni nefret suçları yaratma potansiyeli nedeniyle haklı bir endişe içerisindeyiz. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve kanunlarımız ışığında nefret söylemlerinin cezasız kalmaması gerektiğine inanıyor, Diyanet İşleri Başkanını yaptığı ayrımcı ve nefret içerikli konuşması sebebiyle kınıyoruz. Bir kez daha nefrete inat yaşamı savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."