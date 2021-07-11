İzmir Barosu seçimlerini Çağdaş Avukatlar kazandı

İzmir Barosu seçimlerini mevcut başkan Özkan Yücel'in başkan adayı olduğu Çağdaş Avukatlar Grubu kazandı.

Kültürpark 4 nolu Hol'de yapılan seçimlerde başkanlık için Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı Özkan Yücel ile Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu’nun Adayı Mustafa Çetin yarıştı.

Çağdaş Avukatlar Grubu 3500 oy alarak 2100 oy alan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nu geride bıraktı.

Özkan Yücel seçildikten sonra yaptığı konuşmada "Şimdi sıra Türkiye Barolar Birliği'ndeki anlayışı değiştirmede. Hukukun üstünlüğünü ve demokratik ilkelerimizi hedef alan saldırılar önünde barikat kurmaya devam edeceğiz" dedi.