İzmir Barosu: 7-8 Temmuz'da duruşmalara girmiyoruz

Avukat Servet Bakırtaş'ın katledilmesini takiben avukatlara yönelik şiddet ve saldırılar karşısında önlem alınması talebiyle İzmir Barosu iki gün duruşmalara girmeyecek.

Haber Merkezi

İzmir Barosu, Avukat Servet Bakırtaş'ın katledilmesi nedeniyle şiddet ve saldırılar karşısında önlem alınması talebiyle duruşmalara girmeme kararı aldı.

İzmir Barosu Başkanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yayınladı:

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi üzerine yapmış olduğu acil toplantı sonucunda;

"Avukatlara yönelik önlen(e)neyen şiddet ve saldırılar karşısında, yetkilileri uyarmak ve acil önlem için göreve çağırmak üzere tüm meslektaşlarınnza 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde DURUŞMALARA GİRMEME çağrısı yapılmasına" karar vermiştir.

Tutuklu işler dışında CMK müdafilerine Yönetim Kurulumuzun kararını gerekçe göstererek; özel vekil ve müdaf Kere de Yönetim Kurulumuzun kararına uyarak duruşmalara girmemeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz.

Bir yanda ekonomik şiddet; bir yanda ölüm; yeter artık!

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