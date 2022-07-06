İzmir Barosu: 7-8 Temmuz'da duruşmalara girmiyoruz

İzmir Barosu, Avukat Servet Bakırtaş'ın katledilmesi nedeniyle şiddet ve saldırılar karşısında önlem alınması talebiyle duruşmalara girmeme kararı aldı.

İzmir Barosu Başkanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yayınladı:

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi üzerine yapmış olduğu acil toplantı sonucunda;

"Avukatlara yönelik önlen(e)neyen şiddet ve saldırılar karşısında, yetkilileri uyarmak ve acil önlem için göreve çağırmak üzere tüm meslektaşlarınnza 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde DURUŞMALARA GİRMEME çağrısı yapılmasına" karar vermiştir.

Tutuklu işler dışında CMK müdafilerine Yönetim Kurulumuzun kararını gerekçe göstererek; özel vekil ve müdaf Kere de Yönetim Kurulumuzun kararına uyarak duruşmalara girmemeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz.

Bir yanda ekonomik şiddet; bir yanda ölüm; yeter artık!