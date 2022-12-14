İZBAN'da gecikme ve arıza çilesi: 'İşe, okula geç kalıyoruz'

İzmir Banliyö Sistemi AŞ'de (İZBAN) yaşanan arıza ve gecikmeler yurttaşları çileden çıkarttı.

En son geçtiğimiz günlerde Tepeköy istikametine giden tren, Kemer istasyonundan çıktıktan kısa bir süre sonra arıza yapmıştı. Tren yaklaşık 40 dakika hareket etmeyince yurttaşlar kapıları kendi imkanlarıyla açıp raylara inmiş ve durağa raylardan yürümek zorunda kalmıştı. Arıza sebebiyle seferlerde gecikme yaşanmış, diğer istasyonlarda da yoğunluk oluşmuştu.

Zaman zaman benzer sorunlarla gündeme gelen İZBAN'ı her gün kullanan yurttaşlar işe gidip gelirken geç kaldıklarını, bir yerlere geciktiklerini belirterek isyan etti.

soL'a konuşan bir yurttaş, "Her gün sabah akşam İZBAN kullanıyorum. Mutlaka bir seferinde geç geliyor. Her akşam saatinde 'Gelir mi acaba, bugün geç kalır mı?' diye düşünüyoruz. Bir de son zamanlarda sıkça yaşanmaya başlanan kapıların kapanmaması arızalanması durumları eklendi. Bu sabah koşu durağında yaklaşık 15-20 dakika kapı arızası sebebiyle bekledi. Kapılar bir şekilde kapandıktan sonra Gaziemir'e kadar durmadan geldi. Gaziemir durağına geldik bu sefer kapılar açılmıyor içerisi kalabalık anons geçilmiyor, bilgi verilmiyor. Makinistlerin giriş çıkış yaptığı kapıları açtılar. İnsanlar oradan çıkış yapmaya çalışıyor. İşe, okula geç kalan, uçağını kaçıran bir sürü insan var" dedi.

İzmir'de geçtiğimiz aylarda toplu ulaşıma art arda zam gelmişti.