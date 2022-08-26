İyon Denizi'nde mahsur kalan Kürt göçmenler video çekip yardım istedi

Yaklaşık 70 Kürt mültecinin Yunanistan karasularında bir teknede mahsur kaldığı, Yunanistan Sahil Güvenliğinin teknenin karaya çıkmasına izin vermediği belirtiliyor.

Rudaw'ın haberine göre çoğu Rojhılatlı olan göçmenlerin arasında çocuk ve kadınların da olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'nde Kürt göçmenleri taşıyan tekne bozuldu. Bunun ardından insan kaçakçıları tekneyi terk ederek kaçtı. Teknede mahsur kalan yaklaşık 70 göçmen ise yardım istedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda göçmenlerin zor durumda oldukları görülüyor.

Avrupa Geri Dönen Mülteciler Derneği Temsilcisi Peşrew Abdullah, Rûdaw'a yaptığı açıklamada teknenin durmasının ardından insan kaçakçılarının bir botla kaçtığını söyledi.

Peşrew Abdullah, göçmenleri kurtarmak için Yunanistan donanmasıyla temasa geçtiklerini ancak henüz bir yanıt vermediklerini belirtti.

Peşrew Abdullah, "Göçmenler şu ana kadar güvende ancak gelmekte olan rüzgar ve yağmur nedeniyle bir an önce kurtarılmazlarsa tekne batabilir ve büyük bir insani felaket yaşabilir. Bu insanlar helikopterler veya Yunanistan Donanması tarafından kurtarılabilirler” dedi.

Abdullah, göçmenlerin sayısı ve kimliğiyle ilgili olarak da "İlk bilgilere göre bu göçmenlerin tamamı Doğu Kürdistanlı (Rojhılat) ve sayıları net değil ama 70'den fazla olduğunu biliyoruz. Bir dizi Avrupa mülteci ve insan hakları örgütü dünden beri bu göçmenlerin akıbeti hakkında konuşuyor, ancak hiçbir yetkileri yok ve sadece açıklama yapabiliyorlar, kimse onları dinlemiyor. Şimdiye kadar göçmenlerin yardımına gidilmedi” diye konuştu.