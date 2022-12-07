İYİP'ten ‘Suriye’ adımı: Dışişleri’ne başvuru yapıldı

İYİP, Suriye için çalışma grubu oluşturdu.

AA’nın haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye’deki muhtemel gelişmeler ve buna yönelik politikaları istişare edecek bir çalışma grubu oluşturdu. Çalışma grubunda Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın ve başdanışmanlarından Turhan Çömez yer alıyor.

İYİP'in Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye göndermeyi planladığı heyetin de çalışma grubundaki isimlerden oluşması bekleniyor. Suriye’yi ziyareti planlanan heyet için İYİP tarafından dün Dışişleri Bakanlığına resmi yazıyla başvuru yapıldı. Başvuru yazısında görüşmelerin hangi gerekçelerle gerçekleştirilmek istendiğine yer verildi.

Gündemde 4 konu var

İYİP heyetinin Suriye ziyaretinin gerçekleşmesi halinde Suriyeli yetkililerle görüşmede gündeme getirilecek 4 başlık belirlendi.

Bu başlıklar şöyle: