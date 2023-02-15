İYİP'ten seçim tarihi açıklaması

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Seçimlerin mutlaka zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim tarihi tartışmalarına ilişkin soru üzerine "Böyle bir dönemde bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz İYİ Parti olarak demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, anayasal devlet ilkesine inanmış bir siyasi partiyiz ve seçimlerin mutlaka zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Zorlu "Anayasamızda kurallar bellidir, bu doğrultuda hareket edeceğiz ve tavrımızı ortaya koyacağız. Yaralarımızı hep birlikte hızlı bir biçimde sararak, bu seçimi de gerçekleştirip neticelendirebiliriz. Tek hedefimiz dayanışma ruhumuzla bu bölgeyi hızlı bir biçimde normalleştirerek, ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyabilmektir" diye konuştu.